Iltempo.it - Covid invade il cervello, ecco il 'film'. E la proteina Spike rimane per anni

Milano, 2 dic. (Adnkronos Salute) - Illascia il segno, a lungo, anche dopo la guarigione. Un'invasione persistente, silenziosa, e oggi finalmente documentata con le immagini. Un team di scienziati ha rivelato come ladel coronavirus Sars-CoV-2 si accumula e persiste nell'organismo perdopo l'infezione, in particolare nell'asse cranio-meningi-.Si comporta come un ospite sgradito e molesto, che potrebbe essere responsabile del Longe delle sequele neurologiche che tormentano in particolare alcuni pazienti anche dopo che hanno archiviato l'infezione. Nonostante il boom di studi sul virus della pandemia, alcuni meccanismi sottostanti ai sintomi neurologici di lunga durata postsono sempre rimasti poco chiari. Oggi ricercatori del centro di ricerca tedesco Helmholtz Munich sono riusciti a 'girare' ildi come il virus Sars-CoV-2il corpo (in particolare il), si accumula eperrischiando di causare dpersistenti.