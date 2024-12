Coppa del Mondo sci alpino 2024 2025 maschile e femminile | le classifiche aggiornate

Leggi su Sportface.it

I migliori atleti alsono pronti a sfidarsi in questa nuova stagione: ecco legenerali delladeldi sci. Lo svizzero Marco Odermatt proverà a conquistare la quarta Sfera di Cristallo consecutiva, ma dovrà vedersela con una concorrenza più agguerrita che mai, fra cui spiccano l’elvetico Loic Meillard e l’austriaco Manuel Feller. Grande attesa poi per il ritorno di Lucas Pinheiro Braathen (rappresentando non più la Norvegia ma il Brasile, paese natio della madre) e Marcel Hirscher (al rientro dopo cinque anni di stop sotto bandiera olandese, seguendo l’origine della mamma, e non più austriaca).In campola svizzera Lara Gut-Behrami è chiamata all’impresa per difendere il trofeo vinto nella passata stagione. La favorita è sempre la statunitense Mikaela Shiffrin, ma attenzione anche alla polivalente Federica Brignone, senza dimenticare le altre due stelle azzurre, Sofia Goggia e Marta Bassino.