Oasport.it - Coppa Davis, l’Italia ospiterà le Finals per i prossimi tre anni! Azzurri ammessi direttamente alla Final Eight

Leggi su Oasport.it

le prossime tre edizioni delledi: gli, vincitori delle ultime due edizioni, giocheranno in casa gli atti conclusivi nel 2025, nel 2026 e nel 2027, ed in virtù del regolamento vigente saranno.Glidi capitan Filippo Volandri, dunque, salteranno i due turni preliminari, previsti a febbraio, dopo la fine degli Australian Open, ed a settembre, al termine degli US Open, nel quale le altre 27 Nazioni ammesse al tabellone principale si ridurranno alle 7 che andranno ad aggiungersi al, Paese ospitante.Ad avvantaggiarsi della situazione, nel 2025, saranno i Paesi Bassi,al secondo turno preliminare, in quanto Paeseista perdente dell’edizione 2024: il bye riservato al Paese detentore passa ai secondi classificati in quantoè sia titolare dellache Paese ospitante delle