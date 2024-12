Sport.quotidiano.net - Coppa Davis, Final 8 a Bologna nel 2025. Poi idea Bolzano. Italia epicentro del tennis mondiale

Roma, 2 dicembre 2024 –del. Non solo il numero uno del ranking Atp, Jannik Sinner, non solo il back to back incon il bis pochi giorni fa a Malaga. Ora anche le8 della massima competizionetica per nazioni saranno inper i prossimi tre anni, dalal 2027. E più precisamente ache ha già ospitato la fase a eliminazione dellanegli ultimi anni. L’annuncio lo ha dato la Federazione Internazionale del(Itf) che ha formalizzato la scelta della città felsinea che succede quindi a Malaga, dove le ultime tre edizioni, sempre su sei giorni, hanno attirato tifosi e appassionati da ogni parte del mondo. Circa il 43% dei 65mila spettatori totali contati quest’anno venivano da Paesi extra Spagna. Non nasconde la sua soddisfazione il presidente della Feder, Angelo Binaghi: “Siamo entusiasti di essere stati scelti, non vediamo l’ora di accogliere le migliori squadre del mondo nel nostro Paese il prossimo novembre e per i tre anni a venire”, si legge in una sua dichiarazione sul sito della