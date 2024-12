Romatoday.it - Cool Jazz Quartet

Leggi su Romatoday.it

Il concerto di sabato 7 vede come protagonista uno degli strumenti meno diffuso nelma non per questo apprezzato e riconosciuto: l’armonica a bocca. Tutti noi conosciamo l’armonica cromatica utilizzata nel blues e nel rock ma pochi hanno ascoltato un concerto di armonica.