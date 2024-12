Iltempo.it - Consulenti lavoro: ecco corso per Disability Manager, specializzato nell'inclusione lavorativa

Roma, 2 dic. (Labitalia) - Formare figure specializzate sui temi dell'inclusività per facilitare l'accesso aldelle persone con disabilità. È questo l'obiettivo del nuovoWorkAcademy, l'Accademia deidel, intitolato ': una figura professionale in evoluzione per l'', che mira a fornire ai professionisti competenze specifiche e strumenti pratici per creare ambienti diinclusivi e sostenibili. Il performativo, in partenza dal 20 gennaio 2025, combina un approccio multidisciplinare che spazia dall'approfondimento normativo – con focus sulla Legge 227/2021, sul D. Lgs n.62/2024 e sulle disposizioni europee sull'accomodamento ragionevole – allo sviluppo di competenze trasversali. Tra queste, la gestione delle dinamiche di gruppo, le tecniche di comunicazione inclusiva, la sicurezza sule l'adattamento delle postazioni per i lavoratori con disabilità, oltre all'opportunità di condividere esperienze pratiche e strategie con esperti del settore.