Padovaoggi.it - Consegnato il progetto dell' Hospice pediatrico: ci vorranno 9 milioni di euro e due anni di lavori

Leggi su Padovaoggi.it

La consegna di giovedì scorso da partea Fondazione La Miglior Vita Possibile all’Azienda Ospedale-Università di Padova deldefinitivo relativo al nuovo Centro regionale per le cure palliative pediatriche -di Padova e del Veneto, in via Falloppio 17, rappresenta un ulteriore.