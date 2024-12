Ilgiornaleditalia.it - Condizioni di Bove dopo il malore improvviso, il referto: arresto cardiaco dovuto ad aritmia e tachicardia ventricolare

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Come sta Edoardoildurante la partita Fiorentina-Inter Tutti si chiedono come sta Edoardoe quali sono le suedi saluteilche lo ha colpito mentre era in campo durante la partita Fiorentina-Inter. Al 17esimo minuto, sullo 0-