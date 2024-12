Dday.it - Con l’ultimo aggiornamento dell’FSD, le Tesla finiscono la "corsa" parcheggiando da sole

Leggi su Dday.it

ha rilasciato, per un selezionato gruppo di guidatori, la versione 13.2 di Full Self Driving. L’auto ora è capace di parcheggiarsi da sola, occupandosi per la prima volta anche della retromarcia.