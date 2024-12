Ilrestodelcarlino.it - Compleanno da tifoso per Gianni Morandi

Bologna, 2 dicembre 2024 –, una vita da film. E, guarda caso, parte proprio tutto da un cinema. L’Aurora di via Vittorio Emanuele, a Monghidoro. È forse in quella sala che per la prima volta ’vede’ la polvere di stelle. Vende ’brustolini’ e caramelle agli spettatori. C’è una foto di 70 anni fa che lo ritrae con lo stesso sorriso di oggi e con una scatola legata al dietro al collo. È il secondo lavoretto, il primo è aiutare papà Renato, che faceva il calzolaio, ad aggiustare le scarpe. Quel cinema però diventa anche il primo palcoscenico, trampolino di lancio, debutta lì a 9 anni, prima come annunciatore tra il primo e secondo tempo poi con i primi concerti. A distanza di un decennio dalla chiusura e in occasione degli 80 anni di, il cinema riapre i battenti. Nel marzo scorso è stato acquistato all’asta dall’editore bolognese Paolo Emilio Persiani, grande amante del borgo appenninico, con l’intenzione di salvare il cinema e rilanciarlo.