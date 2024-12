Ilgiorno.it - Como, porte aperte al comando dei vigili del fuoco per festeggiare Santa Barbara

, 2 dicembre 2024 –alla caserma deideldi, in via Valleggio, in occasione della festività della patrona, che si celebra mercoledì 4 dicembre. Per l’occasione la sede delProvinciale sarà aperta alla cittadinanza dalle 10 alle 17, con esposizione degli automezzi di soccorso e possibilità per bambini di cimentarsi in attività pompieristiche, ludiche e istruttive con i giochi dell'Anvvf di Canzo. Alle 10.30 è prevista la messa celebrata dal Vescovo diCardinale Oscar Cantoni, che si svolgerà nella chiesa di San Giuseppe in via Salvo d'Acquisto a, seguita dai saluti del comandante provinciale, Antonio Pugliano.