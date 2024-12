Chietitoday.it - Commissione di vigilanza sul dimensionamento scolastico: "Chiederemo la revoca del provvedimento"

Leggi su Chietitoday.it

La questione delregionale arriva indiregionale. Ad annunciarlo è il consigliere regionale di Avs, Alessio Monaco: "Sarà convocata per il prossimo 12 dicembre ladi, come da me richiesto lo scorso 28 novembre, per discutere.