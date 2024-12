Tpi.it - Come sta Edoardo Bove? Le condizioni di salute del giocatore della Fiorentina

sta? Ledidelsta? Quali sono ledidelche ieri ha perso i sensi durante la partita contro l’Inter? Nella serata di ieri il club viola e l’ospedale Carreggi di Firenze hanno diramato un comunicato: “ACFe l’azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi comunicano che il calciatore, soccorso in campo in seguito alla perdita di coscienza occorsa durante la partita-Inter, si trova attualmente in sedazione farmacologica ricoverato in terapia intensiva. Il calciatore viola è arrivato stabile dal punto di visita emodinamico presso il pronto soccorso ed i primi accertamenti cardiologici e neurologici effettuati hanno escluso danni acuti a carico del sistema nervoso centrale e del sistema cardio respiratorio.