Colombino | Avanti con Greco

Aria pesante in casa Torres al termine del match. La sconfitta incassata in casa per 2-1 contro l’Ascoli, la quarta consecutiva considerando anche l’eliminazione in Coppa Italia non sembrerebbe aver condotto all’esonero dell’allenatore. Almeno per adesso. "Continuiamo il nostro progetto tecnico insieme al mister e siamo convinti di poter uscire da questa situazione perché crediamo nel suo lavoro – spiega il direttore sportivo Andrea–. La squadra è concentrata, il ritiro lo facciamo spesso perché giriamo vari campi di allenamento. Non c’è bisogno di allontanarsi dalla città per lavorare con professionalità e intensità. Questo è un momento in cui tutto sta girando storto, però sono convinto che ne verremo fuori. I fischi non servono a niente. I ragazzi vanno sostenuti".