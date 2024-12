Lanazione.it - Club Arezzo fa suo il match con Volley Arezzo

, 2 dicembre 2024 – Vittoria al quinto set per ineltutto aretino. I nero Amaranto sono scesi in campo con Luatti al palleggio in Diagonale con Nandesi Luca opposto, Conti e Amatucci schiacciatori, Scarpato e Ricci al centro, Nandesi Andrea. libero. Buona partenza per i ragazzi di coach Morelli che controllano le prime fasi dell’incontro con un gioco semplice ma efficace, qualche errore sul finale non compromette l’esito del parziale che si chiude per 18-25 in favore dei nero amaranto. Secondo parziale ancora in controllo, i ragazzi di coach Regini tentano di organizzare una contro offensiva trovando forze fresche dalla panchina ma non è ancora abbastanza e i Botoli chiudono il parziale per 20-25. Come nelle ultime settimane la costanza di rendimento del sestetto guidato da coach Morelli non è ancora ad un buon livello, nel terzo e quarto parziale i padroni di casa spinti dal proprio pubblico trovano con Montini e Rossi delle buone soluzioni, i Botoli non riescono a riprendere le redini dele cedono per 25-18 nel terzo e 25-22 nel quarto.