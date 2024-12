Romadailynews.it - Cina: rinvenuti a Pechino resti di antica porta della citta’

, 02 dic – (Xinhua) – Diverse scoperte, tra cui idi unadi Zhongdu, capitaledinastia Jin (1115-1234) a, sono stati presentati sabato dall’Istituto di ricerca archeologica didurante una conferenza stampa. Taliper la prima volta, forniscono un prezioso riferimento per comprendere l’assetto dell’. “Gli scavi di quest’anno hannoto alla luce iDuanli, lasud-occidentaleesternacapitale Jin. Si tratta anche di una rara struttura architettonica su larga scala ben conservata”, ha dichiarato Ding Lina, ricercatrice dell’istituto. Zhongdu e’ stata la capitale Jin per oltre sei decenni nel periodo di massimo splendoredinastia, per poi essere abbandonata verso la finedinastia Yuan (1271-1368).