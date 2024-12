Latinatoday.it - Ciclocross, Dell'Olio (Il Pirata) è terzo agli Europei

Leggi su Latinatoday.it

Sul tracciato di Šamorín, in Slovacchia, Francesco, originario di Bisceglie è sempre stato tra i primi, disputando un’ottima gara che lo ha visto scalare le posizioni fino algradino del podio. In una disciplina come il, che negli ultimi anni gode di sempre più.