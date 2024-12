Europa.today.it - "Ci sarà un'espulsione dalla Casa del Grande Fratello": indiscrezione bomba, cosa sappiamo

Leggi su Europa.today.it

Giorni particolari per ildi Alfonso Signorini. Il reality di Canale 5, infatti, sta attraversando un momento buio per quanto riguarda gli ascolti (sempre più bassi). Si vocifera, addirittura, di una sostituzione alla conduzione, ma ancora non vi è alcuna conferma al riguardo. Lo.