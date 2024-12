Quotidiano.net - Chiusa indagine su Gravina, è accusato di autoriciclaggio

Rischio processo per il presidente della Figc, Gabriele. La procura di Roma, in base a quanto si apprende, ha proceduto alla chiusura del procedimento che lo vede indagato per l'accusa di. Il procedimento venne avviato nel marzo del 2023 a piazzale Clodio dopo un atto di impulso della Procura nazionale Antimafia su presunti illeciti emersi dall'inchiesta di Perugia su attività di dossieraggio che coinvolge, tra gli altri, Pasquale Striano. L'oggetto del procedimento riguarda presunte irregolarità tra cui la compravendita di una collezione di libri antichi nella disponibilità di. Il 19 novembre il tribunale del Riesame aveva rigettato l'appello della Procura sul sequestro preventivo di 140 mila euro nei confronti del numero uno della Figc.