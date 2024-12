Liberoquotidiano.it - "Chi sale e chi scende". Colpo basso a Pd e compagni: occhio al sondaggio di Enrico Mentana

Leggi su Liberoquotidiano.it

Come ogni lunedì,sfodera ildi Swg. In onda su La7, il giornalista mostra i numeri. Ossia, le intenzioni di voto se si andasse a votare oggi, 2 dicembre. Risultato? Eccolo: mantiene saldamente il primo posto Fratelli d'Italia. Il partito di Giorgia Meloni ottiene il 29,1 per cento registrando una piccola flessione (-0,3) rispetto alla settimana precedente. Segue il Partito democratico. I dem ed Elly Schlein calano ancora del -0,2 arrivando al 22,4. Terzo posto per il Movimento 5 Stelle. Nonostante le diatribe interne, i grillini crescono: dall'11,2 all'11,7 per cento. E ancora, Forza Italia e Lega. La forza politica di Antonio Tajani segna un +0,1 per cento e vola al 9 per cento. Il partito di Matteo Salvini invece si piazza all'8,9 ottenendo un +0,2 rispetto ai sette giorni precedenti.