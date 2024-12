Ilgiorno.it - Cesano Maderno, spray urticante sul treno carico di pendolari: passeggeri intossicati

(Monza Brianza), 2 dicembre 2024 – Unoal peperoncino, spruzzato ancora non si sa esattamente da chi e soprattutto per quale motivo, il guaio è che è accaduto su unaffollato di. Che hanno cominciato ad accusare bruciori agli occhi e alla gola, sulle carrozze iper-affollate del. Che ovviamente è stato costretto a fermare la sua corsa e a sbarcare i. Erano all’incirca le 17.15 di oggi, lunedì 2 dicembre quando le squadre del comando di Monza e Brianza dei vigili del fuoco sono state chiamate a intervenire all'interno della stazione ferroviaria di, per cause presumibilmente riconducibili appunto dellospruzzato all'interno di una carrozza suldella linea Erba-Milano-Cadorna. Ilha dovuto arrestare la corsa in stazione, per far scendere icoinvolti in tutta sicurezza.