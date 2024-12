Liberoquotidiano.it - Cecchettin: Turetta in carcere tra musica, inglese e libri, domani la sentenza

Venezia, 2 dic. (Adnkronos) -, il corso d', la palestra, la tv e il. E' la routine che Filippovive nelveronese di Montorio. Dal 25 novembre del 2023 è dietro le sbarre con l'accusa di omicidio volontario pluriaggravato, sequestro di persona e occultamento di cadavere dell'ex fidanzata Giulia. Reati che posso costargli l'ergastolo e che lo vedono tra i 73 ospiti della sezione separata che accoglie detenuti accusati di particolari violenze di genere. Nella sezione con una scuola, una cappella per la preghiera e una palestra, il ventiduenne ha una cella condivisa, lo spazio per scrivere, il silenzio per riflettere e il tempo per provare a ricostruirsi.è un 'signor nessuno' in una struttura che accoglie circa 600 detenuti, sebbene il suo sia diventato un volto 'noto'.