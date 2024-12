Formiche.net - Cavi sottomarini. Gli ultimi incidenti nel Baltico spingono l’Onu ad agire

Leggi su Formiche.net

L’agenzia delle Nazioni Unite per le telecomunicazioni (Unione internazionale delle telecomunicazioni, Itu) ha annunciato la creazione di un gruppo internazionale responsabile della protezione deidi comunicazione. Il tempismo è tutto: la creazione dell’organo consultivo internazionale per la resilienza deiavviene mentre è in corso un’indagine sul taglio di duein fibra ottica nel Mar, in meno di 24 ore, tra il 17 e il 18 novembre (entrambi i collegamenti stati ripristinati nei giorni scorsi).La Cina sotto osservata specialeLa Cina, ricordano le Nazioni Unite, ha negato qualsiasi coinvolgimento, ma si è detta pronta a collaborare con la Svezia in un’indagine dopo la segnalazione di una nave cinese, la Yi Peng 3, nella zona in cui si sono verificati i due