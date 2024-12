Ilpiacenza.it - Cattolica, presentati i primi risultati della ricerca sugli itinerari culturali e religiosi

Leggi su Ilpiacenza.it

Sono statiall’Universitàdel Sacro Cuore, nel campus di Piacenza, idel progetto didi rilevante interesse nazionale "Itinerel - Religious and cultural routes ases towards European common values, sustainable tourism and the protection of.