Castiglione in lutto E’ morto l’ex sindaco Franco Roggiolani

della Pescaia piange, che èa 81 anni, nella sua casa alle Paduline. E l’Amministrazione si unisce al dolore della famiglia per la perdita di un uomo che con il suo impegno politico ha contribuito allo sviluppo del paese. "Lo chiamavano il ‘semaio’ perché aveva, con la famiglia d’origine, un negozio di semi – lo ricorda la sindaca Elena Nappi – e questi semi li ha davvero seminati durante i cinque anni di mandato. Tanti piccoli tasselli in progetti lungimiranti che utilizziamo ancora oggi. È stato un grande seminatore nel vero senso della parola, di cose che con il tempo hanno dato più o meno buoni frutti"Roggialani è statodidella Pescaia dal 1996 al 2001. Durante il suo mandato ha avviato il procedimento del primo Piano strutturale didella Pescaia, il passaggio delle urbanizzazioni dei comparti di Punta Ala al Comune, il primo progetto di ristrutturazione delle ex scuole elementari, il trasferimento dell’Archivio storico comunale, il potenziamento dell’acquedotto comunale con la condotta della Strada delle Strette, i magazzini per i pescatori al porto facendo nascere via Fogar, ha seguito l’accordo con il curatore fallimentare per l’acquisizione della ex Paoletti e dato inizio al piano di lottizzazione Santa Maria.