Agi.it - Carolina Morace dal calcio a Bruxelles: l'impegno per la parità di genere

AGI - Calciatrice, allenatrice di club anche maschili, CT di tre Nazionali, quella italiana compresa, personaggio televisivo, avvocato e ora eurodeputata. La carriera e il palmarés disono roba che può vantare una manciata di persone al mondo con tante pagine ancora da scrivere. Il suo viavai prima per l'Italia da nord a sud e viceversa, poi in giro per il pianeta fino a Trinidad & Tobago, è iniziato con la prima maglia azzurra indossata poco più che ragazzina nel 1978. Curiosa, affamata di conoscenza e rapporti umani, delle cose della vita in ogni loro declinazione, è diventata famosa per le sue imprese che l'hanno portata prima donna in assoluto nella Hall Of Fame delitaliano e tra le Leggende della Golden Foot: 12 scudetti, altrettanti titoli di capocannoniere di cui 11 consecutivi, due secondi posti ai Campionati Europei con l'Italia con la quale vanta 153 presenze e 105 gol, altri trofei a fare da contorno di lusso.