Palermotoday.it - Caos dehors in via Maqueda, la sovrintendenza al Comune: "Serve l'ok di tutti gli esercenti o decade l'accordo"

Leggi su Palermotoday.it

Altro cheuguali: nel tratto di via, compreso fra via del Celso e i Quattro canti, c'è chi ha piazzato ombrelloni di dimensioni esagerate sulle pedane in legno; c'è chi ha montato strutture in ferro e fioriere di colore e tipologia completamente diversi rispetto all'