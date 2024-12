Ilnapolista.it - Canalis: «Con Vieri ho toccato il fondo, una volta cercammo di picchiarci in un bar»

Elisabettaparla della sua storia d’amore “tossico” con Bobonella terza puntata di Belve. Fagnani le chiede “È successo davvero? Ha menato?”. Lei risponde: “Io lo lasciavo, poi lo vedevo con altre e mi arrabbiavo. Unain un bar abbiamo cercato di, ci hanno dovuto separare. Era una relazione molto tormentata, non c’era molta fedeltà da parte sua. Mi ha segnata molto quella storia, hoil. Si creano delle dinamiche tossiche, non paritarie che poi ti traumatizzano”.E con George Clooney? “È l’uomo che mi ha insegnato che si può amare una persona che ti ama. I contratti? No, una stronzata. Ho avuto amori più grandi. È finita perché me ne sono andata e lui non mi ha fermato”.L'articolo: «Conhoil, unadiin un bar» ilNapolista.