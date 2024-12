Genovatoday.it - Calendario Genoa, dicembre tra big match e sfide salvezza

Leggi su Genovatoday.it

La vittoria con l'Udinese ha messo le ali alche ora guarda la zona retrocessione con tre punti di vantaggio. Un bel salto per la squadra di Vieira imbattuta da quattro turni e ora pronta a riprendersi Marassi. Il Grifone a oggi ha vinto solo in trasferta in campionato in questa stagione.