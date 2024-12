Oasport.it - Calendario Coppa del Mondo sci alpino Beaver Creek 2024: programma 6-8 dicembre, orari, tv

Leggi su Oasport.it

Nel fine settimana tra venerdì 6 e domenica 8, a, negli Stati Uniti, proseguirà ladel-2025 di sci: intre gare maschili, con la discesa prevista venerdì 6, il super-G calendarizzato sabato 7 ed il gigante indomenica 8.La discesa prenderà il via venerdì 6 alle ore 19.00 italiane, mentre il super-G scatterà alle ore 18.30 italiane di sabato 7, infine il gigante è indomenica 8, con la prima manche alle ore 18.00 italiane e la seconda, con inversione dei migliori 30 alle ore 21.00 italiane.Guarda ladeldi scisu DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mesePer le tre gare delladel-2025 di scila diretta tv sarà affidata a Rai Sport HD ed Eurosport 1 HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.