Calcionews24.com - Braida sullo Scudetto: «I pronostici vengono ribaltati dopo ogni giornata. Sulla Nazionale di Spalletti…»

Leggi su Calcionews24.com

Ariedoha voluto rilasciare qualche dichiarazione tra lottagli ultimi risultati. Ecco le parole a JuventusNews24 In esclusiva per Juventusnews24 Ariedo, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione tra lotta. L’obiettivoin questa stagione è irrealizzabile secondo lei? Come vede la situazione? «La classifica a volte si ribalta in .