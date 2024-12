Calciomercato.it - “Bove è sveglio e vigile”: nuova nota ufficiale della Fiorentina

Le ultimissime notizie relative al giovane centrocampista italiano: il club viola ha fornito gli aggiornamenti sul giocatore attraverso i propri canali“ACFcomunica che Edoardo, dopo aver passato una notte tranquilla, è stato risvegliato ed estubato questa mattina. Attualmente èed orientato”.“”:(LaPresse) – Calciomercato.it“Ha parlato con la famiglia, la dirigenza Viola, il mister e i compagni che sono accorsi a trovarlo non appena ricevuta la bella notizia – prosegue la– Nei prossimi giorni verranno effettuati ulteriori accertamenti per stabilire le cause che hanno determinato la situazione critica avvenuta ieri. Da Careggi i medici che hanno in cura il calciatore confermano che proseguono gli approfondimenti diagnostici.