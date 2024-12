Borsa | Milano riduce calo -04% giù Stellantis bene Leonardo

Quotidiano.net - Borsa: Milano riduce calo (-0,4%), giù Stellantis, bene Leonardo

Leggi su Quotidiano.net

ilPiazza Affari dopo oltre 2 ore e mezza di scambi, con l'indice Ftse Mib in ribasso dello 0,4% a 33.280 punti. Scende sotto quota 120 punti differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, che si porta a 119,7 punti, con il rendimento annuo italiano indi 2,2 punti al 3,25% e quello tedesco di 3,2 punti al 2,05%, mentre sale di 0,4 punti al 2,87% quello francese. Si conferma pesante(-7,34%) all'indomani dell'addio dell'amministratore delegato Carlos Tavares, sostituito da un comitato esecutivo guidato dal presidente John Elkann. Cedono anche Unipol (-1,66%), Tim (-1,28%) e Italgas (-1,06%), quest'ultima dopo l'aggiornamento dell'Arera sulla remunerazione del capitale investito per il trasporto del gas tra il 2025 e il 2027. Accelera(+2,12%), che fa meglio dei rivali europei, mentre si conferma il rimbalzo di Nexi (+1,1%) dopo ildi venerdì a causa dei disservizi per un incidente alla rete in Svizzera.