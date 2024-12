Borsa | Europa migliora pesa ancora Stellantis Milano +02%

Quotidiano.net - Borsa: Europa migliora, pesa ancora Stellantis, Milano +0,2%

il quadro delle principali borse europee al traguardo do metà seduta. Allungano il passo in particolare Madrid (+1,16%) e Francoforte (+1,16%), più caute invece e Londra (+0,36%), si confermano in calo invece(+0,22%) e Parigi (+0,16%), interessate entrambe dal crollo di(-9,76%), scesa fino al -10% all'indomani delle dimissioni dell'amministratore delegato Carlos Tavares. Scende a 119,4 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in calo di 4 punti al 3,23%, quello tedesco di 4,6 punti al 2,04% e quello francese di 0,4 punti al 2,89%. In rosso i future Usa, con il dollaro forte a 0,95 euro e 0,79 sterline. A parte Renault (-1,5%), il cui amministratore delegato Luca De Meo è indicato tra i possibili successori di Tavares, girano al rialzo gli altri titoli automobilistici.