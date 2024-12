Napolitoday.it - Blitz in un capannone, maxi sequestro di droga: era nascosta in bidoni interrati

Leggi su Napolitoday.it

Continua l'azione dei carabinieri nel contrastare la coltivazione di cannabis. Nel mirino non solo le piantagioni ma anche i depositi per lo stoccaggio della marijuana prima della vendita al dettaglio.I militari della stazione di Lettere hanno scoperto proprio un deposito in località Pagliano.