Bisca clandestina a Cermernate, denunciato il titolare

Leggi su Ilnotiziario.net

La Polizia di Stato ha scoperto a Cermenate (Co) unacon tavoli per il gioco d’azzardo. Nella serata di venerdì scorso, la Polizia haper esercizio del gioco d’azzardo, un 25enne di origini albanesi, residente a Monza, che gestiva un esercizio commerciale nel comune di Cermenate (CO) dove al suo interno erano .