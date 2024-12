Secoloditalia.it - Biden si rimangia la parola e grazia suo figlio Hunter: rischiava fino a 25 anni. Trump: “Un abuso”

Leggi su Secoloditalia.it

Colpo di coda di Joeche ha annunciato la concessione dellaper il, impedendo che possa essere condannato al carcere per reati federali riguardanti tasse e armi da fuoco. Il leader di Washington ha così disatteso la promessa, fatta in passato, di non usare i poteri straordinari concessi al presidente a beneficio della sua famiglia.ha motivato la sua decisione sostenendo chesia stato perseguito anche per motivi di natura politica. “Credo nel sistema giudiziario, ma mentre ho lottato con questo, credo anche che la politica cruda abbia infettato questo processo e abbia portato a un errore giudiziario”, ha affermatosenior. “Le accuse nei suoi casi sono nate solo dopo che diversi miei avversari politici al Congresso le hanno istigate per attaccarmi e opporsi alla mia elezione”, ha giustificato la sua decisione.