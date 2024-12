Biden grazia il figlio Hunter | Quando è troppo è troppo Trump | Un abuso

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Il presidente degli Stati Uniti Joeha annunciato la, "totale e incondizionata" per il, che a giugno era stato condannato per reati legati al possesso illegale di armi e a settembre aveva ammesso reati fiscali per evitare il carcere, sostenendo che si è trattato di un “errore giudiziario” .