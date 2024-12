Imolaoggi.it - Biden grazia il figlio Hunter: “E’ sobrio da 5 anni e mezzo”

Leggi su Imolaoggi.it

Il presidente americano Joehato suo, che a giugno era stato condannato per reati legati al possesso illegale di armi e a settembre aveva ammesso reati fiscali per evitare il carcere, venendo meno alle promesse passate di non usare i poteri straordinari della presidenza a beneficio dei suoi familiari. Il presidente.