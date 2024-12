Comingsoon.it - Beautiful, Anticipazioni Puntata del 3 dicembre 2024: Steffy ripensa ai baci di Liam!

Vediamo insieme lee le Trame delladiin onda il 3. Nell'episodio della Soap di Canale5,ripenserà aidie si troverà in difficoltà con Finn, a cui non potrà rivelare nulla per non peggiorare la situazione.