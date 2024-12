Movieplayer.it - Beautiful anticipazioni del 3 dicembre: Finn rassicura Steffy, ma lei ripensa ai baci di Liam

Leggi su Movieplayer.it

Ecco cosa succederà nella puntata della soap americana che andrà in onda domani alle 13:40 circa su Canale 5. La saga dei Forrester viene trasmessa dal lunedì al sabato nel daytime del pomeriggio. Scopriamo insieme ledella puntata diin onda martedì 3alle 13.40: Thomas si addossa le colpe di Hope. La serie americana che racconta le vicende della famiglia Forrester è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, quando ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994, è trasmessa su Canale 5 e disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity. Riassunto dell'episodio precedenteinforma Thomas che ormai tutti sanno che è stata Hope aarlo, una verità confermata anche da. Sebbene Thomas cerchi di difendere Hope,sottolinea che il danno .