Bce grazie al Pnrr Pil Italia fino all' 19% più alto nel 2026

Quotidiano.net - Bce, grazie al Pnrr Pil Italia fino all'1,9% più alto nel 2026

Gli effetti del, il programma di investimenti e riforme finanziato dalla Ue, sul livello del Pil dell'e della Spagna, i due principali beneficiari degli aiuti europei, sono "significativamente più ampi" rispetto agli altri Paesi, e aumenterebbero il livello del Pil significativamente dell'1,3%-1,9% e dell'1,2%-1,7% al. Lo si legge in un 'occasional paper' pubblicato dalla Bce, che precisa che le considerazioni pubblicate sono degli autori e non riflettono necessariamente l'orientamento della banca centrale. Nel documento, si legge "stimiamo che la spesa finanziata dal Rrf (il meccanismo europeo per finanziare gli aiuti poi incanalati nei piani nazionali come il, ndr) aumenti il livello del Pil dell'area euro attraverso il canale fiscale fra lo 0,3% e lo 0,8% nel periodoal, e fra lo 0,2% e lo 0,6% al 2031.