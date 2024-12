Sport.quotidiano.net - Basket b femminile. Scandiano si esalta. Magik Rosa a fondo

5680PARMA: Raffaini, Gabbi 2, Cristofaro n.e., Carbone 4, Toli n.e., Uggen 17, Mazuryshena 18, Azzellini 7, Sabbioni 2, Mordazzi 2, Panizzi 4, Marzoli. All. Donadei. ALUART: Fedolfi n.e., Susca 9, Soncini 5, Bini, Marino 10, Meglioli A. 7, Capelli 8, Pellacani 4, Brevini n.e., Todisco 18, Castagnetti 7, Meglioli E. 12. All. Cavalcabue. Parziali 17-17, 31-37, 42-58. Pronto riscatto per l’Aluartche dimentica lo stop infrasettimanale, rimediato a Modena contro leSisters, imponendosi nettamente a Parma: dopo un primo quarto in equilibrio, le ospiti prendono in mano le redini dell’incontro trascinate da Todisco ed Emma Meglioli, con l’11-21 del terzo periodo che funge da spartiacque, prima di un finale in totale controllo.