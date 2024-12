Trevisotoday.it - Baldan firma il podio a Rijeka

Leggi su Trevisotoday.it

Si entra nell'ultimo mese dell'anno ma in casa Xmotors Team si continua a festeggiare, grazie ad un nuovo innesto che ha portato in dote un altro. Stiamo parlando di Stefanoche, in coppia con Gabriele Saccon, ha colto una bella terza piazza all'Autodrom Grobnik di, in.