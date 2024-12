Milanotoday.it - Baby Gang fa ricorso dopo la condanna per i fatti di San Siro

Leggi su Milanotoday.it

Non ha preso parte agli scontri, il che è un segno "pacifico". E poi la pena senza attenuanti è sproporzionata, una sentenza che lo descrive come "un soggetto che soffia sul disagio sociale per alimentare sentimenti di rivalsa contro le istituzioni, e non un giovane che denuncia con l'arte.