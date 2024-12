Ilgiorno.it - Avvistati per strada. Scomparsi nel nulla

Ombre scure lungo il ciglio della Via Emilia in territorio di Secugnago: attorno all’una di notte, tra sabato e domenica, un automobilista ha notato un paio di persone nei pressi della carreggiata a lato del fossato in direzione sud, come se fossero in difficoltà. Sul posto si è recata una pattuglia dei carabinieri della stazione di Casalpusterlengo che ha verificato la segnalazione, cercando di accertare la presenza di individui. Per sgomberare tutti i dubbi sono arrivati anche i vigili del fuoco: col faro dell’autopompa hanno illuminato la zona a giorno, ma inutilmente. Resta il mistero sui due sconosciuti segnalati.