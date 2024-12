Palermotoday.it - Avvelenati da un gas per un lavoro pagato 350 euro, così sono morti tra i liquami i 5 operai a Casteldaccia

Leggi su Palermotoday.it

Erano già scesi la mattina e non era successo nulla, è stato dopo il pranzo, tre le 12.30 e le 13.30, che l'impianto di sollevamento fognario disi è trasformato in una camera a gas per cinque lavoratori che proprio in mezzo aihanno perso la vita lo scorso 6 maggio. E