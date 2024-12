Parmatoday.it - Auto investe due pedoni in via Abbeveratoia: gravissimi

Leggi su Parmatoday.it

Incidente in via, all'altezza del Pronto Soccorso. Per cause ancora al vaglio degli inquirenti, un'ha investito due, sbalzandoli sull'asfalto. Uno di loro è in prognosi riservata, l'altro in terapia intensiva. Entrambi hanno riportato ferite gravissime dopo lo scontro.