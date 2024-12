Tpi.it - Attacco al Potere – Paris Has Fallen streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata

alHastv:laQuesta sera, 2 dicembre 2024, su Italia 1 invisione dalle 21.20 va in ondaHas, la nuova serie invisione girata tra Parigi e Londra, e ispirata all’adrenalinica saga cinematografica. In tutto otto episodi pieni di adrenalina e adatti al pubblico giovane. EccoHasintv e.In tvAppuntamento inserata su Italia 1 dal 2 dicembre 2024 alle ore 21.20. Scorte al seguito di politici di primo piano, servizi francesi e inglesi (i mitici DGSE e MI6), agenti segreti, complotti e misteri, clamorosi colpi di scena, sono gli ingredienti di un serial che attinge dal quotidiano, per trovare spunti a trame sorprendenti, ma quanto mai realistiche.