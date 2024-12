Infobetting.com - Athletic Bilbao-Real Madrid (mercoledì 04 dicembre 2024 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Prova del fuoco per i Blancos a San Mamès

Leggi su Infobetting.com

Come Maiorca e Barcellona, ancheanticiperanno la gara del diciannovesimo turno perché saranno impegnate in Supercopa:notte, dunque, igiocheranno a San, in uno degli stadi più difficili di Spagna e contro un rivale in grande forma. I Leones hanno dimostrato il loro ottimo momento anche a .InfoBetting: Scommesse Sportive e